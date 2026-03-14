ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan şiddetli fırtına, beraberinde getirdiği dev dolu taneleriyle büyük hasara yol açtı. Bazı bölgelerde greyfurt büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri, araçlara, evlere ve camlara zarar verdi. Meteoroloji uzmanları, dolu yağışına neden olan sistemin güçlü bir süper hücre fırtınası olduğunu belirtti. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken yerel ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

ABD'nin Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına, beraberinde getirdiği dev dolu taneleriyle büyük hasara yol açtı. Özellikle Kankakee bölgesinde görülen dolu yağışı sırasında bazı dolu parçalarının çapının 15 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Yetkililer, greyfurt büyüklüğüne ulaşan tanelerdeki ölçümlerin doğrulanması halinde bunun eyalet tarihindeki en büyük dolu taşlarından biri olabileceğini belirtiyor.

Ulusal Hava Servisi (NWS), dolu tanelerinin, Haziran 2015'te Minooka'da düşen ve şu anda eyalet rekorunu elinde tutan 12 santimetrelik (4,75 inç) dolu tanesinden daha büyük olduğuna dair rapor bulunduğunu belirtti.

ARAÇLARA VE EVLERE ZARAR VERDİ

Şiddetli fırtına sırasında gökyüzünden düşen büyük dolu taneleri Chicago kentinde araçlarda, evlerin çatılarında ve camlarda ciddi zarara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araç camlarının kırıldığı, park halindeki araçların kaportalarında büyük göçükler oluştuğu görüldü. Birçok evin çatısında da hasar meydana geldi.

CANLI YAYINDA İSABET ETTİ

Fırtınayı takip eden bir meteoroloji aracının ön camı, canlı yayın sırasında dolu isabet etmesi sonucu parçalandı. Beyzbol topu büyüklüğündeki dolu tanelerinin araca çarpma anı kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"SÜPER HÜCRE" FIRTINASI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji uzmanları, dolu yağışına neden olan sistemin güçlü bir süper hücre fırtınası olduğunu açıkladı. Aynı hava sisteminin bölgede kısa süreli tornado oluşumlarını da tetiklediği belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, yerel ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. Meteoroloji birimleri ise düşen dolu taşlarının boyutunu inceleyerek resmi kayıtların güncellenmesi için değerlendirme yapıyor.

Yetkililer, Illinois ve çevre eyaletlerde yaşayan vatandaşları yeni fırtına ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Elif Yeşil
Haberler.com
