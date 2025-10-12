Haberler

ABD'de dehşet anları! Helikopter bir anda insanların üzerine düştü

ABD'de dehşet anları! Helikopter bir anda insanların üzerine düştü
Güncelleme:
ABD'de dehşet anları! Helikopter bir anda insanların üzerine düştü
ABD'de Los Angeles yakınlarındaki Huntington Beach'te meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Servis edilen görüntülerde helikopterin bir anda kendi etrafında dönmeye başladığı ve insanların üzerine düştüğü görüldü.

ABD'de Huntington Beach'te meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Huntington Beach Polis Departmanı ve Huntington Beach İtfaiye Departmanı, polis departmanının sosyal medya paylaşımına göre Cumartesi günü Pasifik Kıyısı Otoyolu ve Huntington Caddesi'ndeki kazaya müdahale etti.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, helikopterden iki kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, helikopterin üzerine düştüğü 3 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

ABD'de dehşet anları! Helikopter bir anda insanların üzerine düştü

BİR ANDA KENDİ ETRAFINDA DÖNMEYE BAŞLADI

Servis edilen görüntülerde helikopterin tehlikeli bir şekilde bir binaya yaklaştığı, kontrolden çıkarak burun üstü plaj kenarındaki bir yol veya kaldırıma çarptığı görülüyor.

ABD'de dehşet anları! Helikopter bir anda insanların üzerine düştü

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Görüntülerde helikopterin sahil kenarındaki bir otelin yanındaki palmiye ağaçlarına çarptığı görülüyor. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sorusu tartışma yarattı
