ABD'de dehşet anları! Helikopter bir anda insanların üzerine düştü

ABD'de Huntington Beach'te meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Huntington Beach Polis Departmanı ve Huntington Beach İtfaiye Departmanı, polis departmanının sosyal medya paylaşımına göre Cumartesi günü Pasifik Kıyısı Otoyolu ve Huntington Caddesi'ndeki kazaya müdahale etti.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis, helikopterden iki kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, helikopterin üzerine düştüğü 3 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

BİR ANDA KENDİ ETRAFINDA DÖNMEYE BAŞLADI

Servis edilen görüntülerde helikopterin tehlikeli bir şekilde bir binaya yaklaştığı, kontrolden çıkarak burun üstü plaj kenarındaki bir yol veya kaldırıma çarptığı görülüyor.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Görüntülerde helikopterin sahil kenarındaki bir otelin yanındaki palmiye ağaçlarına çarptığı görülüyor. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.