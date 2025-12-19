ABD'de akıl almaz ihmal, çekici sürücüsü araçta unuttuğu 4 yaşındaki kızı düşürdü

Florida'nın Sunrise şehrinde yaşanan olayda, bir çekici sürücüsü Sergio Suarez, restoran önünde park halindeki bir aracı çekmeye başladı. Aracın içinde 4 yaşındaki küçük bir kız bulunduğu sürücü tarafından fark edilmedi.

BABASI ARKALARINDAN KOŞTU

Kızın babası, restoran içindeyken çekicinin arabayı bağladığını fark etti. Babası, dışarı fırlayıp sürücüyü durdurmaya çalıştı ve çocuğun içeride olduğunu defalarca söyledi. Ancak sürücü uyarılara aldırış etmedi. Çekici yolda ilerlerken aracın kapısı açıldı ve küçük kız yere düştü. Babası hemen çocuğu güvenli bir yere taşıdı.

ÇOCUK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Düşme sonucu çocuk hafif yaralandı ve kısa süreliğine hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Polisin çağrısı üzerine sürücü geri döndü, fakat aracı bırakıp kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan Suarez, çocuk ihmalinden dolayı tutuklandı. Suarez mahkemede , aracı üç kez kontrol ettiğini iddia etti

Sunrise polis yetkilileri, olayın "çocuk ihmalinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteren trajik bir örnek" olduğunu belirtti. Ayrıca yetkililer, sürücülerin araç çekmeden önce mutlaka araç içinde kimsenin olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.