Üye Girişi
Haberler
Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi
Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
ABD'yi diken üstünde tutan saldırılarla ilgili olay iddia
Karadağ'da eğlence mekanına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
Dünya ABD'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar

ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırının ardından ABD'de bir kan donduran gelişme daha yaşandı. New York'ta bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda en az 11 kişi yaralanırken bazı kişilerin durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.

ABD'de dün New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken daha olayın detayları ortaya çıkmadan ülkeden bir korkunç haber daha geldi.

GECE KULÜBÜ KANA BULANDI

New York Queens'te Amazura adlı bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Vurulanlardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edilirken polis ekipleri olay yerindeki incelemelerine devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
img

Süper Lig devi, Manaj'a imzayı attırıyor
img

Altın alıp satacaklar dikkat! Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAliya:

İnşaallah bunları bahane edip bir masum Müslüman ülke işgal etmez knı bozklar

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVll. Murat:

dümenlerinizin mk..Deaş çıkar bu da kesin:)))

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Sakar:

Ne ekersen onu biçersin

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Geliyor gelmekte olan işgal. Zemin hazırlamaya çalışıyorlar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Türedi:

Suriye bahanesi yükleniyor.. bölgede işgal yakındır artık

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Radikal islamcı ve Şeriatçıların kökü kazınmadan, dünyada terör bitmez. Nokta!!!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Güleç:

Şu amerika dünyadan silinmedikçe insanoğlu hiçbir zaman özgür olamayacak....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacı avcı:

Terörü bahane edip Müslüman ülkenin birini işgal edecekler kansızlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoguz ates:

IŞİD'e yüklerler suçu biri getirdiği bayrağı bulur IŞİD yaptı der Suriye Lübnan yıkıma gelir şere.fsizler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Dayi:

ba?liga bak ...kan donduran olay.... cok üzücü perisan olduk olacakti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Survivor'da büyük fark! İlk eleme adayı belli oldu
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
"Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor"
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 2 Ocak Kartal, Bağcılar, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 2 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 2 Ocak Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 2 Ocak Mamak, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2 Ocak Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 2 Ocak Manavgat, Muratpaşa, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 2 Ocak Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 2 Ocak İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe bu gece kandil mi, ne kandili? Reckol neden tutuklandı? Reckol hapse mi girdi, suçu ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.