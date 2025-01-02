ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırının ardından ABD'de bir kan donduran gelişme daha yaşandı. New York'ta bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda en az 11 kişi yaralanırken bazı kişilerin durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.
ABD'de dün New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken daha olayın detayları ortaya çıkmadan ülkeden bir korkunç haber daha geldi.
GECE KULÜBÜ KANA BULANDI
New York Queens'te Amazura adlı bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Vurulanlardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edilirken polis ekipleri olay yerindeki incelemelerine devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...