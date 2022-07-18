ABD'de bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtilirken, saldırgan AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, AVM'nin tuvaletinde bulunan şüpheli bir çantaya polis tarafından el konulduğu ifade edildi.
Indianapolis'teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk incelemede, saldırıda 2 kişinin öldüğü duyurulurken, Indianapolis Polis Departmanı Şefi Jeff Ison, daha sonra 22 yaşındaki bir kişinin düzenlediği saldırıda ölü sayısının 3 olduğunu açıkladı.
SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI
Saldırganın da orada bulunan sivil ve silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Ison, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.
YARALILAR ARASINDA 12 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA VAR
Yaralılar arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Ison, olaya ve saldırgana ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.
ŞÜPHELİ BİR ÇANTAYA EL KONULDU
Ison, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, alışveriş merkezinin tuvaletinde şüpheli bir çantaya polis tarafından incelenmek üzere el konulduğunu ifade etti.