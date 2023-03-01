ABD'de bir adam, sokak ortasında oturan şahsı tabancı ile öldürdü

ABD'de çekilen görüntülerde cadde ortasında kaldırımda oturan bir şahıs, bir süre başında bekleyen bir adam tarafından silahla öldürüldü. O anlara ilişkin görüntüler kan dondurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen bir video kan dondurdu. Görüntülerde DeShawn Thomas isimli şahıs, yol kenarında oturan evsiz adamın yanına yaklaştı.

ANİDEN SİLAHINI ÇEKTİ

Bir süre evsiz adamın arkasında duran Thomas tabancasını çıkarıp evsiz adamı öldürdü. Evsiz adamı öldürdükten sonra kaçan Thomas, polis tarafından olay yerine yakın bir kütüphanede yakalandı.

TARTIŞMA İDDİASI

Görgü tanıkları, Thomas ve öldürdüğü kişi arasında yakınlarda bulunan bir benzin istasyonunda tartışma çıktığını söyledi. Thomas tutuklanarak cezaevine yollandı. İnsanlar cinayet anını görüntüleyen kişiye ise evsiz adamı uyarmak yerine video çekmeyi tercih ettiği için tepki gösterdi.