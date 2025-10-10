ABD'de askeri patlayıcı üretim tesisinde patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinin yaklaşık 80 kilometre batısında bulunan Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı üretim tesisinde büyük bir patlama yaşandı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE KAYIP VAR

Yerel yetkililer, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve bazı çalışanlardan haber alınamadığını açıkladı. Humphreys County Şerifi Chris Davis, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bazı can kayıplarını doğrulayabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Kayıp kişilerin bulunabilmesi için bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

PATLAMANIN NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Patlamanın nasıl gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı. Uzman ekipler olay yerinde detaylı inceleme yürütüyor. Ancak patlama sonrası çıkan yangın ve olası ikincil patlamalar nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları zaman zaman sekteye uğruyor.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ÇALIŞIYORDU

Accurate Energetic Systems, savunma sanayi başta olmak üzere havacılık ve inşaat sektörlerine yönelik çeşitli patlayıcı ürünler üretiyor. Tesisin yüksek risk taşıyan üretim süreçleri nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri altında çalıştığı biliniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamaya ilişkin hem federal hem de eyalet düzeyinde çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Yerel yetkililer, bölgedeki güvenliğin sağlanmasının ardından daha detaylı bilgi verileceğini bildirdi.