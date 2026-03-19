ABD'de alarm: Florida'daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan MacDill Hava Üssü'nde güvenlik alarmı verildi. Üsse yönelik olası bir tehdit nedeniyle tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

PERSONELE "YERİNDE KAL" UYARISI

Tampa kenti yakınlarında bulunan üsde Çarşamba sabahı başlayan hareketlilik sonrası, askeri personele ve ailelerine "yerinde kal" uyarısı gönderildiği öğrenildi.

KLİNİK TAHLİYE EDİLDİ

Alınan tedbirler kapsamında üs içerisindeki sağlık kliniğinin de tahliye edildiği ve bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin sevk edildiği bildirildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

ABD basınına konuşan üs yetkilileri, tehdidin ciddiyetle ele alındığını belirterek, "Tüm tehditleri ciddiyetle değerlendiriyoruz ve tesisimizin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, güvenlik önlemlerine ilişkin detay paylaşılmayacağını vurguladı.