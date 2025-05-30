ABD'de 22 Kişiden Trump'a İklim Davası

ABD'de 22 kişinin, iklim ve çevreye ilişkin imzalanan üç başkanlık kararnamesinin anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Başkan Donald Trump'a dava açtığı bildirildi.

ABD'nin Montana eyaletinde yaşları 7 ile 25 arasında değişen 22 kişi 'Ulusal Enerji Acil Durumu' kapsamında imzalanan 3 başkanlık kararnamesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Trump ve yönetimine dava açtı. 22 kişi, başkanlık kararlarının küresel ısınmayı daha da kötüleştireceğini savunarak, davalı kurumlar arasında ABD Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) da bulunduğunu duyurdu.