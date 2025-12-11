ABD'de 2025'te 85 binden fazla vize iptal edildi

Abd Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı içinde 85 binden fazla vizenin iptal edildiğini duyurarak son on yılın rekorunu kırdı. Güvenlik taramalarının sertleştirilmesi özellikle öğrenci ve turist vizelerinde büyük düşüşe yol açarken, kararın Trump yönetiminin talimatları doğrultusunda alındığı belirtildi.

8 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİNİN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Bakanlık kaynaklarına göre, iptal edilen vizeler turist, öğrenci, iş ve diğer geçici vize türlerini kapsıyor. Bunların arasında 8.000'den fazla öğrenci vizesi bulunuyor ve bu sayı, 2024'teki öğrenci vizesi iptallerinin iki katından fazla.

İPTALLERİN NEDENLERİ

Resmi açıklamalara göre vize iptallerinin büyük bölümü, kamu güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu değerlendirilen davranışlarla ilişkilendiriliyor. En sık rastlanan iptal nedenleri arasında alkollü araç kullanımı, saldırı suçları ve hırsızlık yer aldı

Bir Dışişleri yetkilisi Fox News'e şu değerlendirmeyi yaptı: "Topluluklarımızın güvenliğini tehdit eden kişilerin ülkemizde bulunmasına izin vermek istemiyoruz."

DAHA SIKI GÜVENLİK İNCELEMELERİ

Trump yönetimi, vize politikalarında son dönemde önemli değişikliklere gitti. Bu kapsamda:

Geçici çalışma vizesi H-1B vize başvurularına ilave güvenlik incelemeleri getirildi,

ABD'de ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik davranışlarda bulunan yabancıların vizelerinin reddi talimatı verildi,

19 ülkeden göçmen kabulünün geçici olarak durdurulacağı duyuruldu.

YENİ YAPTIRIMLAR DA UYGULANIYOR

Ayrıca dış politika ve güvenlik gerekçeleriyle ek vize yaptırımları da hayata geçirildi:

Nijerya'da Hristiyanlara yönelik saldırılardan sorumlu olduğu iddia edilen kişilere vize yasağı getirildi,

Meksikalı bir havayolu şirketindeki 6 yönetici ve ailelerinin vizeleri, göçmen kaçakçılığına yardım etmekle suçlanarak iptal edildi.