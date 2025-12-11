Haberler

ABD'de 2025'te 85 binden fazla vize iptal edildi

ABD'de 2025'te 85 binden fazla vize iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılında güvenlik taramalarındaki sıkılaştırmalar çerçevesinde 85 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Bu rakam, son dönemde kaydedilen en yüksek vize iptali sayısı olarak öne çıkarken, iptal edilen vizeler arasında binlerce öğrenci vizesi de yer aldı. Yetkililer, uygulamanın sadece başvuru aşamasında değil, vize süresi boyunca sürdürülen güvenlik taramalarıyla yürütüldüğünü belirtti.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı 2025 yılında 85 binden fazla vizeyi iptal etti.
  • İptal edilen vizeler arasında 8.000'den fazla öğrenci vizesi bulunuyor.
  • Vize iptallerinin büyük bölümü alkollü araç kullanımı, saldırı suçları ve hırsızlık gibi kamu güvenliğine tehdit oluşturan davranışlarla ilişkilendiriliyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı içinde 85 binden fazla vizenin iptal edildiğini duyurarak son on yılın rekorunu kırdı. Güvenlik taramalarının sertleştirilmesi özellikle öğrenci ve turist vizelerinde büyük düşüşe yol açarken, kararın Trump yönetiminin talimatları doğrultusunda alındığı belirtildi.

8 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİNİN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Bakanlık kaynaklarına göre, iptal edilen vizeler turist, öğrenci, iş ve diğer geçici vize türlerini kapsıyor. Bunların arasında 8.000'den fazla öğrenci vizesi bulunuyor ve bu sayı, 2024'teki öğrenci vizesi iptallerinin iki katından fazla.

İPTALLERİN NEDENLERİ

Resmi açıklamalara göre vize iptallerinin büyük bölümü, kamu güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu değerlendirilen davranışlarla ilişkilendiriliyor. En sık rastlanan iptal nedenleri arasında alkollü araç kullanımı, saldırı suçları ve hırsızlık yer aldı

Bir Dışişleri yetkilisi Fox News'e şu değerlendirmeyi yaptı: "Topluluklarımızın güvenliğini tehdit eden kişilerin ülkemizde bulunmasına izin vermek istemiyoruz."

DAHA SIKI GÜVENLİK İNCELEMELERİ

Trump yönetimi, vize politikalarında son dönemde önemli değişikliklere gitti. Bu kapsamda:

Geçici çalışma vizesi H-1B vize başvurularına ilave güvenlik incelemeleri getirildi,

ABD'de ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik davranışlarda bulunan yabancıların vizelerinin reddi talimatı verildi,

19 ülkeden göçmen kabulünün geçici olarak durdurulacağı duyuruldu.

YENİ YAPTIRIMLAR DA UYGULANIYOR

Ayrıca dış politika ve güvenlik gerekçeleriyle ek vize yaptırımları da hayata geçirildi:

Nijerya'da Hristiyanlara yönelik saldırılardan sorumlu olduğu iddia edilen kişilere vize yasağı getirildi,

Meksikalı bir havayolu şirketindeki 6 yönetici ve ailelerinin vizeleri, göçmen kaçakçılığına yardım etmekle suçlanarak iptal edildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı

Bu görüntülerin yankıları sürerken Türkiye'den PKK'ya net uyarı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title