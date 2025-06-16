ABD Büyükelçiliği Yakınlarına Füze Düşmesi Sonrası Kapalı

İsrail'de ABD Büyükelçiliği yakınlarına düşen füzenin binada hasara yol açtığı bildirildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluğun bugün kapalı olduğunu duyurdu. Büyükelçi, "İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluk barınak yöntemi yürürlükte olduğu için bugün kapalı olacak" ifadelerini kullandı.

Huckabee ayrıca, İran'ın Tel Aviv'e yönelik saldırılarında büyükelçilik binası yakınlarına füze düştüğünü, sarsıntı sebebiyle küçük hasar oluştuğunu, kimsenin yaralanmadığını belirtti.