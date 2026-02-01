Haberler

ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Güncelleme:
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, yaşanan bütçe krizinin diplomatik kanallara yansıması sonucunda sosyal medya faaliyetlerini kısıtlama kararı aldı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında sadece acil durum bilgilerinin paylaşılacağı ifade edildi. X ve Instagram gibi platformların kullanımı da bu kısıtlamalar kapsamına alındı.

  • ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, bütçe duraklaması nedeniyle tüm sosyal medya faaliyetlerini kısıtladı.
  • ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarında yalnızca acil durum bilgileri paylaşılacak.
  • ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nde planlanmış pasaport ve vize hizmetleri bütçe duraklaması sırasında devam edecek.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, bütçe krizinin diplomatik kanallara yansımasıyla birlikte Xve Instagram dahil tüm sosyal medya faaliyetlerini kısıtlama kararı aldı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında sadece acil durum bilgilerinin paylaşılacağı belirtildi.

ABD hükümetinde yaşanan bütçe duraklaması (shutdown) nedeniyle, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerin iletişim stratejisinde değişikliğe gidildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, resmi sosyal medya platformları üzerinden yaptığı duyuruda, sosyal medya hesaplarından düzenli güncelleme yapılmayacağını bildirdi.

Büyükelçilik tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Bütçe duraklaması sebebiyle bu hesaplar, tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyecektir."

VİZE VE PASAPORT HİZMETLERİNDE SON DURUM

Bütçe krizine rağmen, vatandaşların en çok merak ettiği pasaport ve vize işlemleriyle ilgili süreçlerin tamamen durmadığı ifade edildi. Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ile konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri devam edecek. Bu hizmetler bütçe duraklaması sırasında "koşullar elverdiği ölçüde" sürdürülecek.

Açıklamada hizmetler ve faaliyetlerin güncel durumu hakkında bilgi almak isteyenlerin travel.state.gov adresini takip etmeleri istendi.

X hesabı da dahil olmak üzere tüm platformlarda sessizliğe bürünen büyükelçilik, bütçe sorunu çözülene kadar yalnızca hayati önem taşıyan güvenlik duyuruları için aktif kalacak.

