ABD Büyükelçiliği'nde alarm: Sirenler durmadan çalıyor

Ürdün'ün başkenti Amman'daki ABD Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Büyükelçilik yerleşkesinde yapılan anonslarda personele ve içeride bulunanlara "Eğilin ve siper alın. Pencerelerden uzak durun" uyarısı yapıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Görgü tanıkları, alarmın ardından diplomatik misyon çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı. Uyarının nedeni ve olası bir tehdit durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki artan gerilim nedeniyle diplomatik temsilciliklerde güvenlik protokollerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtiliyor.