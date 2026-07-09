Haberler

İran: Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresi ABD tarafından hedef alındı

İran: Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresi ABD tarafından hedef alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD saldırılarında Buşehr Nükleer Santrali çevresi, askeri üs ve balıkçı iskelesinin hedef alındığını, balıkçı teknelerinde yangın çıktığını açıkladı.

İRAN'ın Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, ABD'nin saldırılarında Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresinin hedef alındığını bildirdi.

Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, İran basınına yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresi, Çoğadek'teki askeri üs ve eyaletin güneyindeki bir balıkçı iskelesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığını belirtti. Sabah saatlerinde de Aseluye'ye bağlı Benud İskelesi'nin saldırıya uğradığını kaydeden Cihaniyan, bölge halkına ait balıkçı teknelerinde yangın çıktığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber

Şişme bot rıhtıma çarparak patladı! 20 yaşındaki gençten acı haber
Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor

Dünyaca ünlü rapçi Ice Spice dilinde servet taşıyor
İtalya'da casusluk şüphesiyle iki Rus ataşeye sınır dışı kararı

İtalya'da "casus" hareketliliği! 2 diplomat sınır dışı edildi
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi