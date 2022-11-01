ABD burnumuzun dibine cephane yığıyor! Dedeağaç'a şimdi de yüzlerce asker ve saldırı helikopteri konuşlandıracaklar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son dönemde iyiden iyiye tırmanırken, son iki yıldır Dedeağaç (Evros) Limanı'nı cephaneliğe çeviren ABD'nin skandal bir planı daha ortaya çıktı. Teksas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı olan 1. Ordu Havacılık Tugayı'nı Kasım ayı içerisinde Dedeağaç Limanı'na konuşlandırmayı hedefleyen ABD'nin bölgeye 600 de asker yollayacağı aktarıldı.

Yunanistan ile ABD geçtiğimiz yıl yaptıkları 5 yıllık Savunma Anlaşması gereğince Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) Limanı'na yüzlerce zırhlı araç, tank ve binlerce askeri personel yerleştirilmişti.

KASIM AYINDA HELİKOPTERLERİ KONUŞLANDIRACAKLAR

Yunan medyasının duyurduğu habere göre, ABD'nin Teksas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı olan 1. Ordu Havacılık Tugayı'nın Kasım ayı içerisinde Dedeağaç Limanı'na konuşlandıracağı açıklandı.

TANK ATIŞ YARIŞMASI YAPACAK

Haberde ayrıca Türkiye sınırına yakın İskeçe ilinde Yunan ve Amerikan kara Kuvvetlerinin mürettebatları arasında Kayalar (Petrohori) köyündeki atış eğitim tatbikat alanında "Hellenic Tank Challenge" adı verilen tank mürettebatı yarışması yapılacağı belirtildi.

DEDEAĞAÇ LİMANI'NDA 600 ABD ASKERİ

ABD 1. Piyade Tümeni ve Yunanistan 1. Ordu Havacılık Tugayı üst düzey komutanları, Yunan Ordusu ve ABD Bölge Destek Grubu temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde Stefanovikio'da bir araya geldi. Yunanistan'daki ABD Bölgesi destek ekibinin başkanı Brandon Marsh, "MDCA", özellikle Stefanovikio ve Dedeağaç'tan ABD ve Yunanistan'ın saldırı helikopterlerini karşılıklı kullanım için iki önemli konum olduğunu ileri sürdükleri belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre aynı anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri'ninDedeağaç Limanı'nda sürekli olarak 600 kişilik askeri personelini konuşlandıracağı belirtildi.