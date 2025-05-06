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Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

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ABD Başkanı Donald Trump mart ayından bu yana operasyon düzenledikleri Yemen'de İran destekli Husilere saldırıları durdurduklarını açıkladı. Trump Husilerin artık savaşmak istemediğini söyleyerek, "Husiler teslim oldu, artık gemileri bombalamayacaklarını söylüyorlar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurduklarını söyledi.

ABD, HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILARI DURDURDU

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede Yemen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini ve gemilere saldırmayacaklarını kendilerine ilettiklerini açıkladı.

TRUMP: TESLİM OLDULAR

ABD Başkanı, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." diye konuştu. Trump, Husilerle nasıl bir etkileşim olduğuna ilişkin soruya, "Lütfen artık bizi bombalamayın ve biz de gemilerinize saldırmayacağız dediler." diye cevap verdi.

Söz konusu bilginin kendisine "çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini" söyleyen Trump, bu kaynağın kim veya hangi kurum olduğuna ilişkin detaya girmedi.

ABD'NİN YEMEN'E SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasına rağmen Husiler, İsrail'deki hedefleri ve Kızıldeniz'deki ABD hedeflerini hedef alan askeri operasyonlarını sürdürüyordu.

Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

helal husiler turap a geri vites

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Haber YorumlarıMUSTAFA 3363:

Yine vardır bu kararın altında bir kalleşlik

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Siyonizmin itleri bunu dinlerlermi acaba merak ediyorum

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Sen çokmu yoruldun turp kafalı kuduz köpeğini gönder.

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Haber Yorumlarıduygusal:

3 gün önce yemen başbakanı istifa etti.onla bir ilgisi vardır.Yeni atanmış başbakan ikna etmiş olabilir.

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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Amerika durdu şimdi İsrail devam edecek.. ikinci olarak Yemen'de sömürecek bir yer altı kaynağı yok demek ki mühimmat harcamak istemiyorlar.

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Haber Yorumlarıfikret malkoçoğlu:

husileri testekliyorum

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Haber YorumlarıEkSeS:

yahu bunu da anlamiyorsaniz .. abd vurdu vuracagini ve simdi itraile verdi gerisini o getirsin diye . suriyede de aynisini yapti. Büyük köpek aliyor alacagini ve geri kalan topragi da kücük köpegine birakiyor. Görün bunu artik !

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Husiler silker.

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