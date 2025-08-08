ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmeye ilişkin konuştu. Trump, "Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz. Görüşmenin nerede olacağını daha sonra açıklayacağız." dedi.

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası görüşmenin ne zaman olacağı merak edildi. Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

TRUMP: PUTİN İLE ÇOK POPÜLER BİR YERDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Beyaz Saray'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması töreninde konuşan Trump, şunları söyledi: "Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz. Görüşmenin nerede olacağını daha sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

PUTİN: EN UYGUN YERLERDEN BİRİ BAE

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı olası görüşme için en uygun yerlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu kaydetmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesinin başında konuşan Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" ifadelerini kullanmıştı. Putin, ayrıca haberlere göre Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de belirtmişti.

