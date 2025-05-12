'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye

ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya zirvesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, "İstanbul'daki toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Zirve için ben de İstanbul'a gelebilirim." dedi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya- Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna- Rusya görüşmelerine değindi.

TRUMP: İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul'daki zirvenin çok önemli olacağını vurgulayan Trump, kendisinin de İstanbul'a gelebileceğini belirtti. Trump, "15 Mayıs Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

"PERŞEMBE GÜNÜ BEN DE İSTANBUL'A GELEBİLİRİM"

Trump, "Putin ve Zelenskiy'nin de orada olacağını düşünüyorum. Erdoğan Ukrayna Rusya konusunda iyi bir ev sahibi olacak. Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

PUTİN, UKRAYNA İLE MÜZAKERELER İÇİN "İSTANBUL" TEKLİFİ YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

Zelenskiy, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı. Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Kadroya bak İçerisi Şampiyonlar ligi gibi olcak İstanbul olması Türkiye için çok önemli

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa okcu:

İstanbul trafiğimin vay haline ??

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Sarı kafa sen burnunu sokma:-)

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Düşünsenize İmamoğlu veya özelin bu tip toplantılara Türkiye adına katıldığını. Bu adamlara hangi akılla güveneceksiniz

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş sade:

sen gelme

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.