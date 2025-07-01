ABD Başkanı Trump'tan selefi Biden'a ağır küfür

ABD Başkanı Trump'tan selefi Biden'a ağır küfür
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Trump'tan selefi Biden'a ağır küfür
Haber Videosu

"Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı yeni tutukevine gerçekleştirdiği ziyarette konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha ağzını bozdu. Eski ABD Başkanı Joe Biden hedef alan Trump, "Biden beni burada istedi. O o****u çocuğu..." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı yeni tutukevine gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan selefi Biden'a ağır küfür

BİR KEZ DAHA AĞZINI BOZDU

24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gerçekleştireceği seyahatten önce yaptığı açıklamada İsrail ile İran arasındaki savaşa değinen ve "İki ülke de o kadar uzun süredir savaşıyor ki ne s***m yaptıklarını bilmiyorlar" diyen Trump, burada bir kez daha ağzını bozdu.

ABD Başkanı Trump'tan selefi Biden'a ağır küfür

BİDEN'A AĞIR KÜFÜR

Bu kez eski ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Trump, "Biden beni burada istedi. O o****u çocuğu..." ifadelerini kullandı. Trump'ın söz konusu ifadeleri kullandığı sırada yanında bulunan ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile diğer yetkililerin ise güldüğü görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Aldatma kavgasında yumruk attığı eşi hayatını kaybetti

İki aylık eşini yumrukla katletti
Bursa'daki deprem paniği kamerada

Bursa'daki deprem paniği kamerada
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar

Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
İlaç fabrikasında kimyasal reaktör patladı! 44 ölü

İlaç fabrikasında kimyasal reaktör patladı! 44 ölü
Yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Sende o dediğindensin dmuz

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

bu trap kesin türk kökenli :))))

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bu adamı üç zamanda severim. 1 lgbtlilere parmak gösterdiği zamanlarda. 2 Bidona küfür ettiğinde. 3 dünya ahlakını bozmaya çalışan Hollywood bozmalarına ters baktığında.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasemin:

Sende az o..... ç..... değilsin diye düşünüyoruz :)))

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Türkiye de olsa bu durum saygısızlık tan tazminat davası açılır ha ha ha

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar

Polislerden yürek ısıtan hareket! Yangının ortasında bakın ne yaptılar
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et

Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım yardım et
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı

Avukatın sözleri ortalığı karıştırdı! Savcının yanıtı ise olay
Nicolo Zaniolo için karar çıktı

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da flaş ayrılık
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

120 dönümü kül eden yangının nedeni "pes" dedirtti
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.