Haberler

Trump'tan İran'a Sert Uyarı: 'Görüşmeler Başarısız Olursa Vururuz'

Trump'tan İran'a Sert Uyarı: 'Görüşmeler Başarısız Olursa Vururuz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'ı 'sert şekilde' vurmaya hazır olduklarını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, anlaşmayı tercih ettiğini ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı 'sert şekilde' vurmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu. İran ile ilgili açıklamada bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırdık ancak Körfez liderleri ile İranlı yetkililerden gelen saldırıyı durdurma ve görüşme talebine olumlu karşılık vererek planladığımız saldırıları askıya aldık. Beni aradılar ve 'konuşalım' dediler. Şu anda görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı 'sert şekilde' vurmaya hazır olduklarını kaydeden Trump, "Temel amacımız İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Petro uyarmıştı! Yemin töreni öncesi 420 kiloluk bomba bulundu

Görev değişimine saatler kala ülkeyi ayağa kaldıran haber
ABD'yi sarsan kriz! Trump, Savunma Bakanı Hegseth'e hesap sordu

ABD bu olayı konuşuyor! Gizlemeye çalıştılar ama gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Uçak yolcularına kötü haber! Kabin bagajı için ek ücret geliyor

Uçağa binecekler dikkat! Artık ücretli olacak
Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk şelalede hayatını kaybetti

14 yaşındaki Ela dengesini kaybedip şelalaye düştü, hayatını kaybetti
ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine eve giren polisler kan donduran manzarayla karşılaştı
İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti

İkinci lig takımı Mallorca, Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi PSG'yi paramparça etti
Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor

Bu restoranda yemek yemek için önce soyunmanız gerekiyor!
Tekno partilerle gündeme gelen Karataş Mağarası'nın koruma grubu yeniden belirleniyor

1081 yıl kapalı kaldı, açılır açılmaz içinde parti yapıldı