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ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anımsatan Trump, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretleri kapsamında ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Riyad'da düzenlenen zirvede konuşan Başkan Trump, Suriye ile ilgili kararını açıkladı.

TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Donald Trump, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım" ifadelerini kullandı.

TRUMP, SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Donald Trump, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek. Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti." ifadesini kullandı ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay vermedi.

YAPTIRIMLARI KALDIRMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Erdoğan dış siyasette iyi helal reis AKP'li değilim olmamda CHP'li HDP li degilim partim yok

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Milleti balık sananlar dönüp rahip Bronson olayına bir daha baksın

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıSerkan K.:

Eyyy Amerika ! Dünyanın önünde bize şirinlik yapma, senin ne olduğunu en iyi biz biliyoruz…

Yorum Beğen56
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

DÜNE KADAR REİSİ HAFİFE ALANLAR ŞİMDİ İSE REİS NE DERSE O OLUR DEMEKTEN KENDİLERİNİ ALAMIYOR DEFALARCA SÖYLEDİK DÜNYA BEŞ TEN BÜYÜKTÜR DİYE EVET ARTIK DÜNYAYI BARIŞA GÖTÜREN TEK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUNU ARTIK BİLİN BİRDAHA BÖYLE BİR LİDER TÜM MÜSLAMANLARIN HAKKINI ARAYACAK LİDER BELKİ GELİR AMA YİNE ÇOOOK ZOR

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Haber Yorumlarıhalilsezer45:

trumpın bundan haberi var mı acaba :)

Yorum Beğen15
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