ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail- İran gerilimine ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, korkutan bir açıklama yaptı.

TRUMP: İSRAİL, İRAN'I VURABİLİR

Trump, İsrail'in İran'ı vurma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi: Trump, "Yakın olduğunu söylemek istemiyorum ama İsrail'in İran'a saldırısı pekala gerçekleşebilir. Bu güçlü ve olası ihtimal. Ben ise İran ile çatışmadan kaçınmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

Öte yandan İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey güvenlik yetkilisi, İran'ın askeri saldırı tehditlerine karşı "en yüksek askeri hazırlık seviyesinde" olduğunu söyledi.

"İSRAİL VE ABD'YE HIZLI VE BEKLENMEDİK ŞEKİLDE KARŞILIK VERİRİZ"

İsrail ve ABD'ye "hızlı ve beklenmedik" şekilde karşılık verileceğini belirten İranlı yetkili, "İran şu anda en üst düzeyde askeri hazırlık seviyesinde. ABD veya siyonist rejim ( İsrail ) herhangi bir saldırganlık eylemine kalkışırsa hazırlıksız yakalanacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, bölge tehlikeli bir yer haline dönüşebileceği için yönetiminin, Orta Doğu'daki bazı bölgelerden görevlilerini çekme kararı aldığını söylemişti. İran medyası, 7 Haziran'da nükleer tesisler dahil İsrail istihbaratına ait binlerce gizli belgenin İran istihbaratı tarafından ele geçirildiğini duyurmuştu.

Haber, daha sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi tarafından da doğrulanmıştı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, belgelerin, Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı durumunda, İsrail'in gizli nükleer tesisleri ile ekonomik ve askeri altyapısını hızla hedef almalarını mümkün kılacağını bildirmişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade de dün yaptığı açıklamada, "herhangi bir saldırı halinde tereddüt etmeden bölgedeki tüm Amerikan üslerini hedef alacaklarını" söylemişti.