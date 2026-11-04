ABD Başkanı Trump, İran kararının doğru olduğuna emin olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, "İran konusunda aldığım kararın doğru olduğuna eminim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına Kongre ara seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Seçim sonuçlarının İran'a yönelik politikaya etkisiyle ilgili Trump, "Birçok kişi petrol fiyatlarının İran yüzünden yükseldiği eleştirisinde bulunuyor. Ben ülkemizin ve hatta dünyanın uzun vadeli yararı için İran konusunda aldığım kararın kesinlikle doğru olduğuna eminim. Onları çoktan yıktık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı