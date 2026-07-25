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ABD Başkanı Trump: İran görüşmelerde daha ciddi ama anlaşmaya hazır değil

ABD Başkanı Trump: İran görüşmelerde daha ciddi ama anlaşmaya hazır değil
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında çatışmaları sona erdirmeye yönelik temasların sürdüğünü belirterek, İran'ın şimdiye kadarki en ciddi tutumu sergilediğini ancak henüz bir anlaşmaya hazır olmadığını söyledi.

( ANKARA ) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında çatışmaları sona erdirmeye yönelik temasların sürdüğünü belirterek, İran'ın şimdiye kadarki en ciddi tutumu sergilediğini ancak henüz bir anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ülkesinin tehdit ve baskılara boyun eğmeyeceğini, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki haklarından taviz vermeyeceğini vurguladı.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, ABD ile İran arasında müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Onlarla görüşüyoruz. Bence ciddiler. Şimdiye kadar gördüğümüz en ciddi tavrı sergiliyorlar. Ancak bu, mutlaka bir anlaşmaya varacağımız anlamına gelmiyor. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, daha önce de İran'a yönelik kapsamlı bir askeri operasyon seçeneğinin masada olduğunu ancak diplomatik temasların sürdüğünü söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Kırgızistan ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını kaydederek, "Ne tehditlerden korkarız ne de baskılara boyun eğeriz. Yanlış ve dayatmacı bir dili de kabul etmeyiz. Bizim ilkeli bir politikamız var ve bu politikayı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, İran halkının çıkarlarını ve haklarını korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'ndaki ve Basra Körfezi bölgesindeki İran haklarının korunması temel ilkelerimiz ve hedeflerimiz arasında. Bu hedeflere odakla hareket etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Arakçi, "Hiç kimseden korkmuyoruz, hiçbir tehditle de geri adım atmayacağız. Hedeflerimiz gerçekleşene, İran halkının meşru talepleri yerine getirilene kadar mücadelemizi sürdürürüz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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