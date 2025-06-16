ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli

İsrail ve İran arasında patlak veren savaşı tüm dünya endişeyle takip ederken, çatışmalar iyice şiddetlendi. İki taraf da saldırıların dozunu artırdı, ABD Başkanı Donald Trump'tan ise çarpıcı bir açıklama geldi.

TRUMP: İRAN, ÇOK GEÇ OLMADAN MÜZAKERE ETMELİ

İran'a seslenen Trump, Tahran'ın müzakere masasına oturması gerektiğini belirtti. Trump, "İran bu savaşı kazanmıyor. Çok geç olmadan müzakere etmeli" ifadelerini kullandı.

"UMUYORUM BİR ANLAŞMA OLACAK"

Öte yandan, Kanada'daki G7 zirvesi için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak." diye konuşmuştu.

Trump, şöyle devam etmişti: "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yinelemişti.