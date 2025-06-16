ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli

ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran savaşıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İran'a seslenen Trump, "İran bu savaşı kazanmıyor. Çok geç olmadan müzakere etmeli" dedi.

İsrail ve İran arasında patlak veren savaşı tüm dünya endişeyle takip ederken, çatışmalar iyice şiddetlendi. İki taraf da saldırıların dozunu artırdı, ABD Başkanı Donald Trump'tan ise çarpıcı bir açıklama geldi.

TRUMP: İRAN, ÇOK GEÇ OLMADAN MÜZAKERE ETMELİ

İran'a seslenen Trump, Tahran'ın müzakere masasına oturması gerektiğini belirtti. Trump, "İran bu savaşı kazanmıyor. Çok geç olmadan müzakere etmeli" ifadelerini kullandı.

"UMUYORUM BİR ANLAŞMA OLACAK"

Öte yandan, Kanada'daki G7 zirvesi için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da dile getirdiği gibi "Umuyorum bir anlaşma olacak." diye konuşmuştu.

Trump, şöyle devam etmişti: "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor."

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yinelemişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurmaya başladı

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.