Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum

İsrail'in Gazze'de katliamları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşme gerçekleştirdi. Gazze'de ateşkesin konuşulduğu söylenen görüşmenin ardından Donald Trump açıklama yaptı.

TRUMP: GAZZE'DE BU HAFTA SONU ATEŞKES SAĞLANABİLİR

Trump, Netanyahu ile tekrar görüşeceğini, Gazze'de bu hafta sonu ateşkesin sağlanabileceğini belirtti. ABD Başkanı Trump şunları söyledi: "Netanyahu ile bu akşam tekrar görüşeceğim. Gazze hakkında konuşacağız. Gazze'de bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.