Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum

Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu ile bu akşam yeniden görüşeceğini söyleyen Trump, "Netanyahu ile Gazze hakkında konuşacağız. Gazze'de bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'de katliamları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşme gerçekleştirdi. Gazze'de ateşkesin konuşulduğu söylenen görüşmenin ardından Donald Trump açıklama yaptı.

TRUMP: GAZZE'DE BU HAFTA SONU ATEŞKES SAĞLANABİLİR

Trump, Netanyahu ile tekrar görüşeceğini, Gazze'de bu hafta sonu ateşkesin sağlanabileceğini belirtti. ABD Başkanı Trump şunları söyledi: "Netanyahu ile bu akşam tekrar görüşeceğim. Gazze hakkında konuşacağız. Gazze'de bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu. Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Hadi hayırlısı olsun Hamas bitti zaten

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Trump çöz şu işi hemen. Yardım gemilerinin geçişine izin verin. Bir halk açlık susuzluk ve tıbbi yetersizlikten ölüyor. 2025 yılındayız barbarligin lüzumu yok..

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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Allah ikinizi de alsın

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

KARGA BUGÜN NE DEMİŞ ???.... ""Kudüs, Gazze kırmızı, mavi, yeşil ve kahverengi çizgimizdir... gaaakkkk gaaakkkk... kınıyorum ve protesto ediyorum... gaaakkk gaaakkk... ayrıca da lanetliyorum... gaaakkk gaaakkkk... ayrıca da uluslararası topluma ve bütün Uzaylılara çağrıda bulunuyorum... gaaakkk gaaakkk... CHP gelirse Kudüs düşer, Gazze düşer... gaaakkk gaaakkk... CHP gelirse İsrail Suriye'ye girer, Suriye'yi bombalar... gaaakkk gaaakkk... var mı TARİHTE, BENİM GİBİ BİR SAHTEKÂR YALANCI KARGA ?

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Haber YorumlarıHakan Celik:

gazzede doğru dürüst canlı kalmadı ki kiminle anlaşma yapılacak

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