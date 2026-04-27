ABD Başkanı Trump: Ben pedofili değilim

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin, "Ben pedofili değilim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi. Sunucunun, Allen tarafından yazılan, 'tecavüzcü, pedofili' gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim. Bu ifadeler, hasta bir insanın saçmalıkları" diye konuştu.

Trump, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için 'utanması gerektiğini' söyleyerek, söz konusu iddiaların kendisiyle 'uzaktan yakından ilgisi olmadığını' belirtti. Trump, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız. Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı