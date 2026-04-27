ABD Başkanı Trump: Ben pedofili değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin, "Ben pedofili değilim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi. Sunucunun, Allen tarafından yazılan, 'tecavüzcü, pedofili' gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim. Bu ifadeler, hasta bir insanın saçmalıkları" diye konuştu.

Trump, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için 'utanması gerektiğini' söyleyerek, söz konusu iddiaların kendisiyle 'uzaktan yakından ilgisi olmadığını' belirtti. Trump, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız. Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

Gece yarısı olanlar oldu!

İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten cinayet 13 yıl sonra çözüldü
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor

Ülkeyi sarsan 6.2'lik deprem! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor