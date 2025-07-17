ABD Başkanı Trump'a "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konuldu

ABD Başkanı Trump'a 'kronik venöz yetmezlik' teşhisi konuldu
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" nedeniyle "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğu öğrenildi.

TRUMP'A "KRONİK VENÖZ YETMEZLİK" TEŞHİSİ KONULDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıkladı.

Şeffaflık adına Trump'ın doktorundan gelen notun kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini belirten Leavitt, notta "Geçtiğimiz haftalarda Başkan Trump, rutin tıbbi bakımına uygun olarak alt bacaklarında hafif bir şişlik olduğunu fark etti ve bu Beyaz Saray sağlık birimi tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Başkan, kapsamlı bir muayeneden geçirilmiş ve kronik venöz yetmezlik tespit edilmiştir. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durumdur" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Trump'a ekokardiyogram yapıldığını da aktaran Leavitt, Trump'ın kalp yapısının ve fonksiyonlarının normal olduğunu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da sistemik hastalık bulgusu tespit edilmediğini açıkladı. Leavitt, 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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