ABD Başkanı Joe Biden, BAE Devlet Başkanı ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardımı görüştü
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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardım konusunu ele aldı. Biden, Hamas'ın terörünü kınadığını ve mevcut durumu istismar etmeye kalkışabilecek herkese karşı uyarıda bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, iki lider insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının önemine dikkat çekti.
NEW ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail- Filistin çatışması ve insani yardım konusunu ele aldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştüğü kaydedildi.
Liderlerin " İsrail'e yönelik terör saldırılarını" görüştükleri belirtilen açıklamada, "Biden, Hamas'ın terörünü kınadığını ve mevcut durumu istismar etmeye kalkışabilecek herkese karşı uyarıda bulunduğunu vurguladı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, iki liderin ayrıca "insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamanın önemine" işaret ettikleri aktarıldı.
Biden ve Al Nahyan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldıkları bildirilen açıklamada, yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.