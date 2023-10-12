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ABD Başkanı Joe Biden, BAE Devlet Başkanı ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardımı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardım konusunu ele aldı. Biden, Hamas'ın terörünü kınadığını ve mevcut durumu istismar etmeye kalkışabilecek herkese karşı uyarıda bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, iki lider insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının önemine dikkat çekti.