ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşecek
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ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i 25 Ekim'de Beyaz Saray'da ağırlayacak. Görüşmede, ABD ile Avustralya arasındaki ittifak ve bölgesel zorluklar ele alınacak.
NEW ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile 25 Ekim'de Beyaz Saray'da görüşecek.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden ve eşi Jill Biden'ın, Washington'a resmi ziyaret gerçekleştirecek Avustralya Başbakanı Albanese'i 25 Ekim'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.
Albanese onuruna bir devlet yemeği de verileceğini kaydeden Jean-Pierre, Albanese'in ziyaretinin, ABD ile Avustralya arasındaki derin ve kalıcı ittifak ile iki ülkenin açık, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik'i desteklemeye yönelik ortak taahhüdünün altını çizeceğini belirtti.
Jean-Pierre, Biden ve Albanese'in, bölgesel ve küresel zorluklarla mücadelede gerekli donanıma sahip olmak amacıyla iki ülke için de kritik konularda işbirliğini güçlendirmeyi ele alacaklarını bildirdi.