Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği röportajda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TARİH BELLİ OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye dair detayları açıklayan Trump, bu hafta tekrar görüşmeyi planladığını belirtti.

"PUTİN'E ÇOK ÖFKELİ VE KIZGINIM"

Ayrıca Trump, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin güvenilirliğini sorgulayan açıklamalarına sert tepki gösterdiğini ve "çok öfkeli" ve "çok kızgın" olduğunu da söyledi. Trump, Rus liderin Ukrayna'da geçici bir hükümet kurulması çağrısında bulunarak Zelenskiy'nin görevden uzaklaştırılmasına yol açabilecek açıklamalarının "doğru yönde gitmediğini" ifade etti.

"EĞER ONUN HATASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEM..."

Trump, "Eğer Rusya ile Ukrayna'daki kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşmaya varamazsam ve bunun Rusya'nın hatası olduğunu düşünürsem ki bu böyle olmayabilir, ama eğer Rusya'nın hatası olduğunu düşünürsem, Rusya'dan çıkan tüm petrole ikincil vergiler koyacağım." dedi.

PETROLDE YÜZDE 50'YE VARAN VERGİ TEHDİDİ

ABD Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu şu anlama gelir: Eğer Rusya'dan petrol satın alıyorsanız, ABD'de iş yapamazsınız. Tüm petrol için yüzde 25'lik bir vergi uygulanacak, hatta bu vergi yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişebilir."