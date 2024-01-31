ABD Başkanı Biden, Ürdün'deki saldırıya yanıt verecek

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu Ürdün'deki ABD üssüne yönelik insansız hava aracıyla düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya verilecek yanıtla ilgili açıklama yaptı.

Biden, saldırıya nasıl yanıt vereceklerine 'karar verdiğini' söyledi ancak alınan karara ilişkin detay vermedi.

Sorular üzerine Biden, "Orta Doğu'da daha yaygın bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Biden gazetecilerin " İran'ı sorumlu tutup tutmadıklarını" sorması üzerine, "Bunu yapanlara silah sağlıyor olmaları anlamında ben onları sorumlu tutuyorum" yanıtını verdi.

Pazar günkü saldırı, Ürdün'ün kuzeyinde Tower 22 adı verilen ABD üssünü hedef almıştı.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşından bu yana, ABD'nin bölgedeki üslerine yönelik birçok kez saldırı düzenlendi ancak Ürdün'deki saldırıda ilk kez ABD askerleri hayatını kaybetti.

Saldırıda en az 40 asker de yaralanmıştı.

Irak'ta İran destekli olduğu ileri sürülen İslami Direniş adlı bir örgüt saldırıyı üstlenirken, İran saldırıda sorumluluğu bulunduğu iddialarını reddetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, saldırıya verilecek yanıtta "kademeli bir yaklaşımı" tercih edebileceklerini dile getirdi.

Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tek bir yanıt değil, muhtemelen birkaç adımdan oluşacak ve belli bir zamana yayılacak" dedi.

Biden'ın "Amerikan askerlerini korumak için gerekeni yapacağını" söyleyen Kirby, "Temel prensip, bu grupların askerlerimize ve üslerimize karşı kullanabilecekleri güçlerin azaltılması" dedi.

ABD'nin elindeki seçenekler arasında, İran bağlantılı olduğu değerlendirilen gruplara ve liderlerine yönelik hava saldırıları var.

Öte yandan ABD ordusunun Irak ya da Suriye'deki İran Devrim Muhafızları liderlerini de hedef alabileceği düşünülüyor.

BBC’nin Uluslararası Haberler Editörü Jeremy Bowen, ABD Başkanı Biden’ın zor bir kararın eşiğinde olduğunu değerlendirmesini yapıyor:

"İran topraklarına bir saldırı, mevcut gerilimi çok artırabilir. Bunu yapmak istemeyeceklerdir ama etkisi olacak daha aşağı seviye bir saldırı düzenleyebilirler.

"Ama bu şu soruyu da akıllara getiriyor: ABD’nin ağır misilemesi caydırıcı olabilecek mi? Yoksa tüm bölgede yayılmasından endişe edilen yangını bir miktar daha besleyecek mi?"