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Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında yaklaşık 30 bin Filistinli can verirken ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de insani ara konusunda "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" dedi.

Biden daha önceki açıklamalarında ateşkes görüşmelerinin 4 Mart Pazartesi'ye kadar sonuçlanmasını umdukları bilgisini vermişti. Ateşkes görüşmeleri Mısır, Katar ve ABD'li yetkililerin arabuluculuğu ile Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Joe Biden Tel Aviv İsrail Gazze Politika Dünya Güncel Haberler

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