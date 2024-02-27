Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında yaklaşık 30 bin Filistinli can verirken ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de insani ara konusunda "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" dedi.

Biden daha önceki açıklamalarında ateşkes görüşmelerinin 4 Mart Pazartesi'ye kadar sonuçlanmasını umdukları bilgisini vermişti. Ateşkes görüşmeleri Mısır, Katar ve ABD'li yetkililerin arabuluculuğu ile Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.

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