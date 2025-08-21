ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ukrayna'nın Güvenliğinden Avrupa Sorumlu Olmalı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası Kiev'in güvenliğinde asıl sorumluluğun Avrupa'ya düştüğünü bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alma konusunda 'en büyük payı' Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerekeceğini söyledi. Vance, "Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan Donald Trump, onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu" dedi.

Vance, savaşın ve ölümlerin durdurulması için gerekirse ABD'nin de yardımcı olacağını belirterek, Avrupa'nın 'öncü rol' üstlenmesini beklediklerini kaydetti. ABD'nin konuyla ilgili konuşmaya açık olduğunu vurgulayan Vance, savaşın ilk etapta nasıl durdurulacağını bilmeden herhangi bir taahhütte bulunmayacağını ifade etti.