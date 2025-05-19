ABD Başkan Yardımcısı Vance: Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda
ABD Başkan Yardımcı JD Vance, "Ukrayna'da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazda olduğumuzun farkındayız. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil demek zorunda kalır" dedi.
ABD Başkan Yardımcı JD Vance, " Ukrayna'da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazda olduğumuzun farkındayız. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil demek zorunda kalır" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya