ABD Başkan Yardımcısı Vance: Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda

ABD Başkan Yardımcı JD Vance, " Ukrayna'da savaş konusunda görüşmelerde bir çıkmazda olduğumuzun farkındayız. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil demek zorunda kalır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya