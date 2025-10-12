Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Rehineler Her An Serbest Bırakılabilir

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, rehinelerin her an serbest bırakılabileceğini ve Başkan'ın Orta Doğu'ya gitmeyi planladığını açıkladı. İsrail Hükümet Sözcüsü, rehinelerin serbest bırakılmasının pazartesi erken saatlerde başlayacağını bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Rehineler her an serbest bırakılabilir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir televizyon programında rehinelerle ilgili açıklamada bulundu. Rehinelerin her an serbest bırakılabileceğini belirten Vance, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, pazartesi sabahı rehineleri karşılamak için Orta Doğu'ya gitmeyi planlıyor" dedi.

İsrail Hükümet Sözcüsü ise rehinelere ilişkin, "Rehinelerin serbest bırakılması pazartesi erken saatlerde başlayacak. Hayattaki 20 rehinenin birlikte tek seferde bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
