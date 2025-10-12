ABD Başkan Yardımcısı Vance: Rehineler Her An Serbest Bırakılabilir

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Rehineler her an serbest bırakılabilir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir televizyon programında rehinelerle ilgili açıklamada bulundu. Rehinelerin her an serbest bırakılabileceğini belirten Vance, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, pazartesi sabahı rehineleri karşılamak için Orta Doğu'ya gitmeyi planlıyor" dedi.

İsrail Hükümet Sözcüsü ise rehinelere ilişkin, "Rehinelerin serbest bırakılması pazartesi erken saatlerde başlayacak. Hayattaki 20 rehinenin birlikte tek seferde bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.