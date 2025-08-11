ABD Başkan Yardımcısı Vance: Barış Anlaşması Her İki Tarafı da Mutsuz Edecek

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olası barış anlaşmasının her iki tarafı da 'mutsuz' edeceğini ifade etti. Vance, Washington'ın hedefinin kabul edilebilir bir çözüm olduğunu belirtirken, Ruslar ve Ukraynalıların anlaşmadan tamamen mutlu olmayacağını vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmelerde Washington'ın hedefinin her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm olduğunu söyledi. Vance, "Kimse tamamen mutlu olmayacak. Ruslar da Ukraynalılar da günün sonunda memnun olmayacak" dedi.

Vance, Putin, Zelenskiy ve Trump'ın aynı masada buluşması için çalışmaların sürdüğünü, fakat Putin'in Trump ile görüşmeden önce Zelenskiy ile bir araya gelmesinin verimli olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
