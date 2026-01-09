ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minneapolis'te bir ICE ajanının 37 yaşındaki Renee Good'u öldürmesi sonrası yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Vance, Good'un ölümünü kendi hatasına ve "sol ideolojinin etkisine" bağlayarak federal kolluk kuvvetlerini savundu ve olayın protestolarla gündeme gelmesine tepki gösterdi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota'nın Minneapolis kentinde bir ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Good olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vance, federal kolluk kuvvetlerini savunarak, Good'un ölümünü "kendi hatasının yarattığı trajedi" olarak nitelendirdi.
VANCE'TAN SERT SÖZLER: SOL İDEOLOJİNİN KURBANI
Vance sosyal medyada yaptığı açıklamada, Good'un eylemlerinin federal görevlilerin görevini yapmasını zorlaştırdığını belirtti. Vance, "Hangi genç anne, meşru bir şekilde kanunu uygulayan ICE memurlarının önüne arabasıyla çıkmaya karar verir? Beyni epey yıkanmış olmalı" ifadelerini kullandı. Vance ayrıca Good'u, daha geniş bir solcu ağın parçası olmakla suçladı.
ICE MEMURLARINA DESTEK ÇIKTI
Vance, federal kolluk kuvvetlerinin arkasında olduklarını vurguladı ve operasyonların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Minneapolis'te yaşanan olay sonrası New York ve Minnesota'da protestolar patlak vermiş, polis eylemcilere biber gazı ve copla müdahale etmişti.