ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota'nın Minneapolis kentinde bir ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Good olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vance, federal kolluk kuvvetlerini savunarak, Good'un ölümünü "kendi hatasının yarattığı trajedi" olarak nitelendirdi.

VANCE'TAN SERT SÖZLER: SOL İDEOLOJİNİN KURBANI

Vance sosyal medyada yaptığı açıklamada, Good'un eylemlerinin federal görevlilerin görevini yapmasını zorlaştırdığını belirtti. Vance, "Hangi genç anne, meşru bir şekilde kanunu uygulayan ICE memurlarının önüne arabasıyla çıkmaya karar verir? Beyni epey yıkanmış olmalı" ifadelerini kullandı. Vance ayrıca Good'u, daha geniş bir solcu ağın parçası olmakla suçladı.

ICE MEMURLARINA DESTEK ÇIKTI

Vance, federal kolluk kuvvetlerinin arkasında olduklarını vurguladı ve operasyonların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Minneapolis'te yaşanan olay sonrası New York ve Minnesota'da protestolar patlak vermiş, polis eylemcilere biber gazı ve copla müdahale etmişti.