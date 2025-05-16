ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa'nın Göreve Başlama Törenine Katılacak

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Papa 14'üncü Leo'nun 18 Mayıs Pazar günü yapılacak göreve başlama törenine katılacağı bildirildi.

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) ikinci gününde, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin en az 89'unun oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçildi. Papa, pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek göreve başlama ayinine başkanlık edecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Papa'nın pazar günkü göreve başlama törenine ABD heyeti adına JD Vance başkanlık edecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da yer alacağı heyette diğer üst düzey isimlerin de hazır bulunacağı belirtildi.