ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Heyeti İran Müzakereleri İçin Pakistan'a Geldi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve heyeti, İran ile müzakereleri görüşmek üzere Pakistan'ın İslamabad kentine ulaştı. Bu, 2011'den bu yana bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve heyetinin, İran ile müzakereleri görüşmek amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçağın İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi. Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. Ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

