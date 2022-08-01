ABD basınından bomba iddia! Rusya, ekonomisini ayakta tutabilmek için Sudan'ın altınlarını yağmalıyor - Haberler

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ABD basınından bomba iddia! Rusya, ekonomisini ayakta tutabilmek için Sudan'ın altınlarını yağmalıyor

ABD medyası, Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte yıpranan ekonomisini ayakta tutabilmek için 2021'deki darbeden sonra suların durulmadığı Sudan'dan altın kaçırdığını yazdı. Altın kaçırma operasyonunun, Rusya'nın paralı askerlerden oluşan özel Wagner Grubu tarafından yaptığı iddia edildi.

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Aylardır Ukrayna topraklarını işgal eden Rus ordusu, hem maddi hem manevi büyük kayıplar verdi. Binlerce askerin öldüğü savaş, hala Ukrayna'nın birçok noktasında devam ediyor.

Rus lider Putin'in geri adım atmaması ve ordunun sürekli saldırı halinde olması, Rusya'yı ekonomik anlamda da epey yoruyor. Rusya'yı, özellikle Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle birçok ülkenin ambargo uygulaması da etkiledi. Bu noktada ABD'de CNN International kanalından dikkat çeken bir iddia geldi. Buna göre Rusya, Sudan'ın yılda yaklaşık 40 tona yakın altınını yağmalıyor. Ve bu altınlar Putin'in paralı askerleri özel birlik Wagner tarafından kaçırıldı.

Haberde, Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından son 1,5 yılda 16 kez Sudan'dan kaçırılan altınları taşıyan uçakların havalandığı bilgisi yer aldı. Kimi zaman Sudanlı yetkililer uçuşları engellemek istese de Rus yanlısı Sudan yönetimi uçuşların gerçekleşmesini sağladı. Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek için bu yola başvurduğu iddia edildi.

Rusya'nın altın operasyonunu yöneten ismin Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. 61 yaşındaki Prigozin aralarında Wagner'in de dahil olduğu pek çok şirketi elinde bulunduruyor.

Öte yandan Sudan'da askeri yönetim, 25 Ekim 2021 yılında yönetime el koymuştu. Darbeden beri suların durulmadığı ülkede çıkan gösterilerde, Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (4)

Onder Yildiz:

Koskoca Rusya gaz,benzin zengini ülke.Amerika nereye yalan atacağını şaşırdı.

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Baki Ertaş:

Sam amca o işin uzmanı Rusyada öğrenmiş diye çok bozuluyor.

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Umit Cetin:

amerika ortadoğu da yağmaladığı petrolleri altınlardan hiç söz etmiyor ama

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