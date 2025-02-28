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ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek

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ABD Başkanı Donald Trump, İngilizceyi ülkenin resmi dili yapacak bir başkanlık kararnamesine imza atacağı öne sürüldü. Ülke basınında yer alan haberlerde, "Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnameyle İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek" denildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan etmek için hazırlıklara başladı.

Yemin ederek resmen başkanlık görevine başlamasının ardından aldığı kararlarla ve hamlelerle adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

ABD TARİHİNDE İLK

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump İngilizce'yi ülkenin resmi dili yapacak bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Ülke basınında yer alan haberlerde, "Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnameyle İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek" denildi.

ÜLKENİN RESMİ DİLİ YOK

50 eyaletin 32'si ve beş ABD bölgesinin tamamı, yerel düzeyde İngilizceyi resmi dil olarak kabul etse de ABD'nin federal düzeyde bir resmi dili olmadığı biliniyor.

ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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