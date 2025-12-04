Haberler

ABD Barış Enstitüsü'nün Adı Değişti

TRUMP yönetimi, ABD Barış Enstitüsü'nün adını 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' olarak değiştirdi. Dışişleri Bakanlığı, bu değişikliğin ülke tarihindeki 'en iyi ara bulucuyu' anımsatmak amacıyla yapıldığını belirtti.

TRUMP yönetimi, ABD Barış Enstitüsü'nün yeni adının 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' olduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Barış Enstitüsü'nün (USIP) adının, ülke tarihindeki 'en iyi ara bulucuyu' çağrıştırması için 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' olarak değiştirildiği bildirildi. USIP binasının girişinde 'ABD Barış Enstitüsü' yazan kısmın üstüne 'Donald J. Trump' yazısı eklendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
