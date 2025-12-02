ABD, Afgan Göçmenlerin Durumunu Yeniden İncelemeye Başladı

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'ye giriş yapan tüm Afgan göçmenlerin yasal durumlarını 'aktif olarak yeniden incelediklerini' ve 'tehlike teşkil ettiği belirlenen' kişilerin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Washington'da gerçekleşen ve iki ulusal muhafızın vurulduğu saldırının ardından ülkedeki Afgan göçmenlere yönelik atılan adımlara ilişkin konuştu. Leavitt, saldırıyı düzenleyen zanlının bir Afgan göçmen olduğunun ortaya çıkmasından sonra Başkan Donald Trump'ın talimatıyla bu konuda tedbirler almaya başladıklarını bildirdi. Leavitt, "Sonuç olarak Trump yönetimi, Joe Biden döneminde ülkeye getirilen tüm Afganların yasal durumunu aktif olarak yeniden inceliyor ve ulusal güvenliğimizi veya vatandaşlarımızı tehdit eden her birey sınır dışı edilecek" ifadelerini kullandı.