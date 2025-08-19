ABD, 6 Bin Öğrenci Vizesini İptal Etti

ABD, 6 Bin Öğrenci Vizesini İptal Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana 6 binden fazla öğrenci vizesinin süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. İptallerin sebebi arasında ciddi suçlar yer alıyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine ilişkin haberleri doğruladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın 6 binden fazla öğrenci vizesini, süresinin bitmesi ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberlerin doğru olduğu bildirildi. Açıklamada, vize iptallerinin büyük çoğunluğunun, 'saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve teröre destek suçlarından kaynaklandığı' belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiyatlara nasıl yansıdı? İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi

İşte Beyaz Saray'daki tarihi zirveye altının ilk tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.