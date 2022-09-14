ABD, 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e iade etti

ABD'li yetkiler, İsrail devletine ait olan ve ABD'ye kaçırılan MS 69 yılına ait bir milyon dolar değerindeki gümüş sikkeyi, pazartesi günü İsrail'e iade etti.

ABD'li yetkiler, İsrail devletine ait olan ve ABD'ye kaçırılan MS 69 yılına ait bir milyon dolar değerindeki gümüş sikkeyi, pazartesi günü İsrail'e iade etti.

New York'taki Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, MS 69'yılında basılan ve İsrail'deki arkeolojik kazılar sırasında yağmalanan 'gümüş sikkenin' pazartesi günü İsrail'e iade edildiğini duyurdu. Çeyrek Şekel (İsrail para birimi) olarak adlandırılan sikkenin, MS 69'da 'Büyük Yahudi İsyanı' sırasında Roma İmparatorluğu'na karşı savaşan Yahudi isyancılar tarafından basıldığı ve yıllar sonra Ella Vadisi'ndeki arkeolojik kazılar sırasında yağmalandığı belirtildi. 2002 yılında sikkenin İsrail'den kaçırıldığı keşfedilmiş, yıllar boyunca paranın izi sürülerek ABD'de paraya el konulmuştu.