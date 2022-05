ABBA Yolculuğu: Konser sanal ama yaşattığı his gerçek - Haberler

İsveçli dünyaca ünlü müzik grubu ABBA, son gösterilerinin Londra'daki prömiyeri için 14 yıl aradan sonra ilk kez seyirci önüne çıktı.

ABBA Voyage (ABBA Yolculuğu) isimli gösterinin açılışına grubun dört üyesi Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus ve Benny Andersson birlikte katıldı.

Grup üyelerinin dijital avatarlarının verdiği konseri, Frida yüzünde koca bir gülümsemeyle izlerken, Benny ise Dancing Queen şarkısında kendini tutamayıp ayağa fırlayarak alkış tuttu.

Konserin sonunda ABBA'nın dört üyesi kulakları sağır edecek kadar coşkulu bir tezahürat altında sahneye çıkıp seyirciyi selamladı.

Agnetha Faltskog, kırmızı halıda BBC'ye yaptığı açıklamada, "ABBA bizi asla terk etmedi, her zaman kalbimdeydi" diye konuştu:

"Tekrar bir araya gelmek hiç de zor bir karar değildi çünkü müzik zaten bizim hayatımızın bir parçası."

Anni-Frid Lynstag da "Yıllarca bunun hayalini kurdum. Yaptığımız müziği çok seviyoruz, şarkı söylemeyi çok seviyoruz" dedi.

ABBA'nın son gösterisinin açılış gecesine Kylie Minogue, Sophie Ellis-Bextor, Jarvis Cocker ve Keira Knightley gibi müzik ve sinema dünyasının dünyaca ünlü isimleri katıldı.

İsveç Kralı 16'ıncı Carl ve eşi Sylvia da seyirciler arasındaydı.

Dijital ABBA-tarlar

ABBA'nın gösterisinin hazırlıklarına 2016 yılında başlanmıştı.

Son teknolojinin imkanları kullanılarak tasarlanan gösteride, ABBA üyeleri ünlerinin zirvesinde oldukları 1970'deki görünümleriyle SOS, Voulez-Vous ve Lay All Your Love On Me gibi şarkıları söylüyorlar.

Gösteri için grup üyeleri harekete duyarlı kıyafetlerle beş hafta boyunca çekimler yapmış, 160 kamera vücut hareketlerini ve yüz ifadelerini kayıt altına almıştı.

Ardından da animasyoncular ve görsel efekt uzmanları, grup üyelerinin 1970'deki görünümlerini yansıtan avatarları yaratmıştı.

Gösterinin yapımcısı Svana Gisla, "Duyguları harekete geçirmek istiyoruz. Eğer bu gösteriyi izleyip de görsel bir şölendi diye hissettiyseniz başarılı olamamışız demektir. Ama kah ağlayıp kah güldüyseniz ve her şeyi en baştan bir kez daha izlemek için sabırsızlanıyorsanız, işte o zaman istediğimizi başarmışızdır" diye konuştu.

ABBA'nın ve gösterinin tasarımcıları bu zorlu işin üstesinden gelmiş gibi görünüyor.

Zira gösteri her ne kadar iki boyutlu olsa da etkileyici ışık efektleri ve projeksiyonlar sayesinde yaratılan alan derinliği sanki ABBA'nın sizinle aynı salonda olduğu ve canlı bir konser izlediğiniz illüzyonunu yaratıyor.

Londra'nın doğusundaki prefabrik bir sahnede seyirciyle buluşan gösteri Aralık 2022'ye kadar izlenebilecek.

Ardından da İsveçlilerin tarzına uygun bir şekilde sahne katlanarak gösteri turneye taşınacak.

1982'de dağılmalarının ardından asla turneye çıkmayacaklarını söyleyen, hatta 2000 yılına girilirken 100 konser karşılığı 1 milyar dolar almaları teklifini dahi geri çeviren ABBA için bu kuşkusuz müthiş bir çözüm.