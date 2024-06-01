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ABBA'ya İsveç Kralı tarafından Kraliyet Şövalyelik nişanı verildi

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Ünlü müzik grubu ABBA'ya, İsveç pop müziğini küresel bir izleyici kitlesine taşımaları sebebiyle İsveç Kralı Carl XVI Gustaf tarafından Kraliyet Şövalyelik nişanı verildi.

Ünlü müzik grubu ABBA'ya, İsveç pop müziğini küresel bir izleyici kitlesine taşımaları sebebiyle İsveç Kralı Carl XVI Gustaf tarafından Kraliyet Şövalyelik nişanı verildi.

İsveç, 1975'te vatandaşlarına kraliyet nişanı vermeyi bırakmış, ancak yabancılara kraliyet nişanı vermeye devam etmişti. Çarşamba günü Kraliyet Saray'ında yapılan törende aralarında ünlü müzik grubu ABBA'nın da bulunduğu 13 kişiye kraliyet nişanı verildi. Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ve Björn Ulvaeus'tan oluşan gruba, ' Uluslararası müzikteki olağanüstü çabaları' nedeniyle 'Vasa Kraliyet nişanı' verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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