Haberler

AB, Ukrayna hava savunması için İHA ve füzelere ek finansman sağlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB, Ukrayna hava savunması için İHA ve füzelere ek finansman sağlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Zelenskiy'le görüşmesinde gıda arzı ve enerji altyapısını korumayı amaçlayan ateşkes çağrısına tam destek verdi. AB, bu hafta Ukrayna'nın hava savunmasına İHA ve füzelere ilave finansman sağlayacak; Ukrayna zirvenin ana gündem maddesi olacak.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, küresel gıda arzını ve enerji altyapısını koruyacak bir ateşkes çağrısını tam olarak desteklediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Savaşın yeni ve zorlu bir aşamaya girdiğini ifade eden von der Leyen, Zelenskiy'nin Ukrayna ve Rusya'daki enerji altyapısı ile küresel gıda arzını korumayı amaçlayan ateşkes çağrısına tam destek verdiğini duyurdu. Rusya'nın cephede ilerleyemediğini ve cephe hattının gerisindeki sivilleri hedef aldığını kaydeden von der Leyen, Ukrayna halkı ve yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Ukrayna'nın bu hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddesi olacağını belirten von der Leyen, ülkenin gelecek yıla ilişkin finansman ihtiyaçlarının ve yeni küresel desteğin nasıl harekete geçirileceğinin ele alınacağını aktardı. Von der Leyen, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla AB'nin bu hafta insansız hava araçları (İHA) ve füzeler için ilave finansman sağlayacağını bildirdi.

Ukrayna'nın AB üyelik sürecine de değinen von der Leyen, katılım müzakerelerinde iki yeni fasılın daha açılacağını kaydederek süreçte güçlü bir ivme yakalandığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi
Azerbaycan'da okula alınmayan başörtülü öğrenci: Ayıp olsun size

Ne oldu sana Aliyev? Başörtülü öğrencinin tepkisi ülkede gündem oldu
Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj