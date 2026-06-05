Ursula Von Der Leyen: Köstence'deki Patlama Rusya'nın Ukrayna'ya Savaşının Doğrudan Sonucu

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Romanya'daki Köstence Limanı'nda bir insansız hava aracının patlamasının ardından Romanya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Von der Leyen, patlamanın Rusya'nın Ukrayna'ya savaşının doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Romanya'nın doğusundaki Köstence Limanı'nda bugün sabah saatlerinde bir insansız hava (İHA) aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı, envanterlerinde böyle bir aracın olmadığını ve bunun Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan türden olduğunu açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas olaya ilişkin açıklamalar yaptı. Costa, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu sabah Romanya'nın Köstence Limanı'nda meydana gelen İHA patlamasının ardından Romanya'ya tam dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz. Bu, son haftalarda Romanya'da meydana gelen üçüncü önemli güvenlik olayıdır. Bu olaylar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşının doğrudan bir sonucudur. Avrupa Birliği (AB), üye devletlerin hava sahasında tekrarlanan ihlalleri kınamakta ve tüm üye devletlerin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir."

"SAFE, DAHA GÜÇLÜ BİR ROMANYA'NIN İNŞASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Von der Leyen Rumence "Romanya ile dayanışma içindeyiz" ifadeleriyle başladığı paylaşımında, "Bir hafta önce bir İHA Galati'de bir apartmana isabet etmişti. Bugün ise bir İHA Köstence Limanı'na ulaştı. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın doğrudan bir sonucudur. Bu durum, doğu sınırımızdaki ülkeler için giderek daha doğrudan bir tehdit haline gelmektedir. Bu tehditlere maruz kalan her üye devletle dayanışmamız tamdır. ve vereceğimiz yanıt, durumun aciliyetiyle uyumlu olmalıdır. Avrupa, anti-drone kabiliyetlerine, hava savunmasına ve erken uyarı sistemlerine büyük yatırımlar yapmaktadır. Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE), daha güçlü bir Romanya'nın inşasına katkı sağlayacaktır. ve daha güçlü bir Avrupa'nın da" ifadelerine yer verdi.

İHA patlamasının Rusya'nın savaşının giderek daha fazla AB topraklarına sıçradığını gösterdiğini belirten Kallas, X paylaşımında, "Bugünkü gelişmeler hakkında Dışişleri Bakanı Toiu Oana ile görüştüm ve Romanya'ya AB'nin tam desteğini ifade ettim. Yaşananların nihai sorumluluğu doğrudan Rusya'ya aittir. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin dün Putin'e hitaben yayımladığı açık mektupta belirttiği gibi, Moskova bu savaşı herhangi bir gün sona erdirebilir. Gelecek hafta AB Savunma Bakanları, Ukrayna'ya desteğimizi daha nasıl artırabileceğimizi ve AB'nin kendi savunma hazırlık düzeyini nasıl güçlendirebileceğimizi ele alacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA